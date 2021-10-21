Mevduat hesapları ile ilgili flaş açıklama!

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 108,6 milyar lira artarak 4 trilyon 350 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 15 Ekim ile biten haftada 108 milyar 649 milyon 589 bin lira artarak 4 trilyon 349 milyar 980 milyon 61 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,19 yükselişle 1 trilyon 880 milyar 853 milyon 991 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,28 artışla 2 trilyon 321 milyar 311 milyon 75 bin lira oldu.