Mevduat hesapları ile ilgili flaş açıklama!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 15 Ekim ile biten haftada 108 milyar 649 milyon 589 bin lira artarak 4 trilyon 349 milyar 980 milyon 61 bin liraya çıktı.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,19 yükselişle 1 trilyon 880 milyar 853 milyon 991 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,28 artışla 2 trilyon 321 milyar 311 milyon 75 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 262 milyar 219 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 517 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 15 Ekim itibarıyla 422 milyon dolarlık azalış görüldü.