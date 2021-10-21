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Mevduat hesapları ile ilgili flaş açıklama!

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 15:37 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 16:08

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 108,6 milyar lira artarak 4 trilyon 350 milyar liraya yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve  Banka İstatistikleri yayımlandı.
 
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası  dahil) 15 Ekim ile biten haftada 108 milyar 649 milyon 589 bin lira artarak 4  trilyon 349 milyar 980 milyon 61 bin liraya çıktı.
 
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,19 yükselişle 1  trilyon 880 milyar 853 milyon 991 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat  yüzde 3,28 artışla 2 trilyon 321 milyar 311 milyon 75 bin lira oldu.
 
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 262 milyar 219  milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 517 milyon doları  yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin  toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış  verilerle 15 Ekim itibarıyla 422 milyon dolarlık azalış görüldü.
 

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