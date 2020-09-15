15 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.107 0.02 EURO 8,8750 -0.14
USD 7,4890 0.07 ALTIN 469,960 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Metroda bisikletlilere özel vagon

AA |  15 Eylül 2020 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 17:11

Metrolarda bisikletle seyahat etmek isteyen yolcular, belirlenen saatlerde araçların son vagonlarını kullanabilecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Metro İstanbul, trafikteki araç sayısını azaltmak ve trafikte geçen saatlerin olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla araçlarda bisiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.
 
Uygulama kapsamında istasyonlara bisikletliler için yönlendirme işaretleri asıldı.
 
İstanbullular, 16 Eylül tarihinden itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda ek ücret ödemeden seyahat edebilecek.
 
Düzenlemeyle kent içi ulaşımda bisiklet kullanımını artırarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Uygulama ayrıca daha sağlıklı ve sıfır emisyonlu bir yaşama özendirme hedefini taşıyor.
 

ETİKETLER

Metro bisikletli vagon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.