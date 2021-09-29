Metrobüsler yerli üretilecek!

Otokar, İstanbul'un toplu ulaşımında üst düzey konfor sunmak için milli tasarım ve yerli üretim metrobüs üreteceğini duyurdu. Toplam değeri 606 milyon TL olan ve 10 gün içerisinde imzalanacak sözleşmeye konu olan yeni araç KENT XL olarak açıklandı. 21 metre uzunluğunda, 200 yolcu kapasiteli KENT XL için Otokar, İETT'ye 3 yıl boyunca satış sonrası hizmeti de sunacak. Teslimatların partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

TÜRK MÜHENDİSLERDEN İSTANBULA ÖZEL



Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “2012 yılından bu yana 1000’den fazla şehir içi otobüsümüz İETT bünyesinde başarıyla hizmet veriyor, İstanbulluları taşıyor. Türkiye’nin otobüs üreticisi olarak mega kent İstanbul'un şartlarını, yollarını, toplu taşımadaki zorlukları çok iyi biliyor, yedi tepe İstanbul'u çok iyi tanıyoruz. İstanbul'un toplu ulaşımında alınacak sorumluluğun farkındayız. Bu deneyimimizi ürün geliştirme çalışmalarımıza da yansıttık. Bu doğrultuda Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca yolcuya güvenli hizmet veren KENT'in 21 metrelik metrobüs versiyonunu geliştirdik” dedi.



DÜŞÜK İŞLETME GİDERLERİ



KENT XL, yeni nesil uygulamalarıyla yüksek motor gücü ve torku sunmayı hedefliyor. . Araçtaki Super Eco sürüş modu vites geçiş aralıklarını optimize ederken yakıt tüketimini düşürüyor. Farklı şehirlerdeki rampa, yol yapısı ve hava koşulları gözetilerek geliştirilen KENT XL, sürüş esnasında çevresini tarayan, yaya ve bisiklet algılayan, kör noktaları tespit edip tehlike anında şoförü ikaz eden uyarı sistemleriyle de donatıldı.

Direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu 4’üncü aks yapısı ile KENT XL’de düşük dönüş yarıçapı elde ediliyor ve BRT hattı yol güzergahına uyumlu yüksek manevra kabiliyeti sunuluyor. Araçta dönüş esnasında savrulmayı engelleyen, motorun gücünü ve torkunu otomatik olarak limitleyen, elektronik körük yönetim sistemi ile de yüksek güvenlik sunuluyor.