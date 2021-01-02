Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, bugün (Cumartesi) Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ile Osmaniye'nin doğu, Adıyaman’ın batı kesimlerinin, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğusu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Az bulutlu
RİZE °C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu az bulutlu, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Adıyaman'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu