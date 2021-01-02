Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor...

Meteoroloji'nin 2 Ocak cumartesi günü hava durumu raporuna göre Ege kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ile Osmaniye'nin doğu, Adıyaman’ın batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. 3 Ocak pazar günü ise sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gaziantep, Kilis, Malatya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, bugün (Cumartesi) Kahramanmaraş Tunceli çevreleri ile Osmaniye 'nin doğu, Adıyaman ’ın batı kesimlerinin, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğusu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Az bulutlu

RİZE °C, 15°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli çevreleri ile Elazığ 'ın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu az bulutlu, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Adıyaman'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu