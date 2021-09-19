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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Birden değişiyor, çok kuvvetli...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saat verildi, il il açıklandı. Kuvvetli geliyor, bugün başlıyor. Sağanak, gök gürültüsü ile etkisini gösterecek. Harita paylaşıldı. Hava sıcaklıkları düşecek, rüzgar sert esecek. İşte Meteoroloji'nin flaş açıklaması ve son hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağışlara ilişkin yeni uyarı geldi. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.