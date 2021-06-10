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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi...
Meteoroloji son dakika duyurusu yaptı. Saat verildi. Salıya kadar sürecek. Kuvvetli sağanak başlıyor. Çok sayıda il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklarda bir değişiklik olmayacak ancak bugün çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Bugün sağanak başlıyor. Salı gününe kadar etkisini sürdürecek. Saat verildi ve belli oldu. Sağanak etkili olacak iller Meteoroloji tarafından açıklandı. Bu bölgelerde yaşayanlar için kritik duyuru yapıldı.