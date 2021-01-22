Meteoroloji duyurdu! Bu akşam başlıyor...

Meteoroloji'den gelen bilgiye göre İstanbul'da bu akşam itibarıyla yağış bekleniyor. Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı 28 Ocak'ta geri dönecek. Bu tarihe kadar ise sağanak ve yerel yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul 'u ve Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı 28 Ocak itibarıyla geri dönmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar ise bazı bölgelerde sağanak ve yerel yağışlar etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde ve akşam üzeri İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Anadolu yakası yerel sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Az bulutlu 14

Antalya: Az bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 6