Meteoroloji'den tüm yurda kritik uyarı: Cuma gününe dikkat!

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklığının bu hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde devam etmesini beklediklerini söyledi. Macit, özellikle bugün ve yarın yağış beklentilerinin olmadığını belirterek, "Ancak perşembe günü akşam saatlerinden itibaren cuma günü başlamak üzere yurdumuz yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Yağışlar cuma günü Marmara, Ege, Karadeniz Bölgesinde cumartesi günü de yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü, sağanak şeklinde yurt genelinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığının da hafta sonunda yağışla beraber azalarak mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 3 gün boyunca önemli bir yağış beklenmiyor. Cumadan itibaren hafta sonu da dahil yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğiz" dedi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM
Macit, Ankara'da cuma gününe kadar yağış beklemediklerini belirterek, "Ancak cuma gününden itibaren Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. İstanbul'da da mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklığının cuma günü yağışla beraber mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz. Hafta sonu İstanbul'da da sağanak yağışların devam etmesini bekliyoruz. İzmir'de ise cuma günü sağanak yağış geçişimiz var. Hafta sonunda İzmir'de yağış yok, ancak parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz" diye konuştu.
Hızı saatte 200 kilometreye ulaşabilir...
Akdeniz ve Ege’de görülmemiş meteorolojik hareketlilik yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin epey üzerinde seyrettiği Akdeniz ve Ege için meteorolojik tahmin modelleri tropikal medicane olarak adlandırılan kasırga benzeri meteorolojik hadise senaryosu üretiyor.
Meteorolojik model senaryolarına göre İyon Denizi üzerinde hafta sonu kasırga (Akdeniz’deki ismiyle tropikal medicane) oluşabilir. Üstelik meteorolojik modellerin bazılarında bu kasırganın rotasında Türkiye gözüküyor. Modellere göre 18-19 Eylülde sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenmesi tahmin edilen olan tropikal fırtına “Tulpar” 18 Eylül Cuma gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege ve Akdeniz Bölgesi’ne doğru hareket edebilir.
Hava Forum'un aktardığına göre Tulpar'ın, sürekli esen rüzgar ile saatteki hızı 100 kilometre ve 200 kilometre arasında olabilir. Şimdilik sadece senaryolarda gözüken bu durum tüm merak ve dikkatle takip ediliyor.