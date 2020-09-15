Meteoroloji'den tüm yurda kritik uyarı: Cuma gününe dikkat!

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Hızı saatte 200 kilometreye ulaşabilir...

Akdeniz ve Ege’de görülmemiş meteoroloji k hareketlilik yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin epey üzerinde seyrettiği Akdeniz ve Ege için meteorolojik tahmin modelleri tropikal medicane olarak adlandırılan kasırga benzeri meteorolojik hadise senaryosu üretiyor.

Meteorolojik model senaryolarına göre İyon Denizi üzerinde hafta sonu kasırga (Akdeniz’deki ismiyle tropikal medicane) oluşabilir. Üstelik meteorolojik modellerin bazılarında bu kasırganın rotasında Türkiye gözüküyor. Modellere göre 18-19 Eylülde sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenmesi tahmin edilen olan tropikal fırtına “Tulpar” 18 Eylül Cuma gününden itibaren Yunanistan ’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege ve Akdeniz Bölgesi’ne doğru hareket edebilir.

Hava Forum'un aktardığına göre Tulpar'ın, sürekli esen rüzgar ile saatteki hızı 100 kilometre ve 200 kilometre arasında olabilir. Şimdilik sadece senaryolarda gözüken bu durum tüm merak ve dikkatle takip ediliyor.