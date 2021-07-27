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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor... Sel, sağanak yağış... Bugün itibarıyla başlıyor, vuracak...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Çok kuvvetli geliyor. Günlerce devam edecek. Yağışlar geri dönüyor. Çok sayıda ilde başlıyor. Uyarı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün sıcak hava etkisini gösterecek. Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Çok kuvvetli geliyor. Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak. Meteoroloji Ordu, Giresun ile Trabzon için sağanak yağış uyarısı yaptı. Trabzon Valiliği sel ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? MGM 27 Temmuz hava durumu raporu..