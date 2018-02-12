Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Şubat 2018 tarihli (bugün) hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan hava durumu tahmin raporunda hava sıcaklığının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu yakası hafif yağmurlu

KIRKLARELIİ °C, 8°C

Çok bulutlu

Ege Bölgesi

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in ile öğle saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Adana ile Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C

Çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çankırı, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARABÜK °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Malatya çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

Yağışların; öğle saatlerinde Adana ile Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Lokal su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.