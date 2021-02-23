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Meteoroloji'den kritik uyarı! Büyük risk

23 Şubat 2021 Salı - 7:57 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 7:57

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün hava ülkemizin genelinde parçalı ve az bulutlu olacak. Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. İşte 23 Şubat salı günü hava durumu raporu..


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

 
ÇIĞ UYARISI
 
Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu
 
EGE
 
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu
 
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
 
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
 
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
 
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
 
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
 
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 13°C
Az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu
 
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 10°C
Az bulutlu
 
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 9°C
Az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in zamanla çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
 
RİZE °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZİNCAN °C, 10°C
Az bulutlu
 
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
KARS °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
VAN °C, 4°C
Az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu
 
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
 

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