Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Bilecik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara 'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz , İç Anadolu 'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz 'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Balıkesir Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa Bolu , Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İç Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 33°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin 'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum 'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu