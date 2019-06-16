Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Balıkesir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Manisa, Bilecik, Bolu, Karabük, Çorum ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İç Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu