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Meteoroloji alarm verdi! Çok kuvvetli olacak

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 19:13 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 19:13

Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan  itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava  parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
 
Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç  kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.  Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı  kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri  civarında seyretmesi bekleniyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı  yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Samsun Trabzon sağanak
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