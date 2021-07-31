Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını getiren Mete Gazoz’un biyografisi…

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalya kazandı ve okçulukta Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Peki, Mete Gazoz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Mete Gazoz’un biyografisi…

Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı. 22 yaşındaki milli sporcumuz rakibini 6-4 mağlup ederek altın madalya kazandı.

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 doğan Mete Gazoz İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürüyor.



Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.



Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.



17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu.



Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.



Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.



Erkekler Bireysel·Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibini 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinde ilk Altın madalyanın sahibi oldu.