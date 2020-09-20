Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!

Berna Yılmaz'ın sözlerini aktaran Ceylan Sever, Mesut Yılmaz ile ilgili 'Hastane odasında tedavasinin devam ettiğini ve yoğun bakımda olmadığını ve dün çıkan hayatını kaybettiğine dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özellikle sağlığıyla, tedavisiyle ilgili Mesut Yılmaz'ın yakından ilgilendiklerini belirterek dünkü iddiaların ışığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendilerini aradığını belirterek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığını söyledi' dedi.
Kendisine bu durumla ilgili basına bir açıklama yapıp yapmayacağını soran Sever, 'Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde özellikle izole olduğunu Mesut Yılmaz'a refakat ettiği için kimseyle temas kurmadığını, şuan için kameraların karşısına geçip her hangi bir açıklama yapmayacağını söyledi. Sağlık durumunun Mesut Yılmaz stabil olduğunu belirtti. Eğer herhangi herhangi bir durum olursa hastane yönetiminden bir açıklama geleceğini belirtti. Dünkü hayatını kaybettiği iddialarını da Mesut Yılmaz'a yakın olan kişiler de yalanlamıştı. Eşi Berna Yılmaz'dan da bu iddiaların gerçek olmadığını öğrenmiş olduk" açıklamasını yaptı.