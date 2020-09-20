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Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama!

20 Eylül 2020 Pazar - 0:52 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 1:25

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından açıklama geldi.


Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından açıklama geldi. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
 
 
 
ESKİ ANAP GENEL BAŞKANI DA YALANLADI
 
Yılmaz ailesine yakın olan bir diğer isim eski ANAP Milletvekili Nesrin Nas, Mesut Yılmaz'ın durumunun kötüye gittiği yönündeki iddiaları yalanladı.  Nas, "Ağır operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Mesut Bey dirençlidir. Bunu da atlatacaktır" dedi.
 
 

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