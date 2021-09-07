Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim ilk çocuğu Yaman'ı 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getirmişti. Merve Terim, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Müjdeli haberi duyuran ve hamilelik sürecindeki risklerinin farkında olduğunu dile getiren Terim, "Korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum." şeklinde konuştu.

'İKİNCİ BEBEK' MÜJDESİ

İlk hamileliğinde sorunlar yaşayan 34 yaşındaki Merve Terim Çetin, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Müjdeli haberi eşi ve oğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram 'dan paylaşarak duyuran Terim, "Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım..." dedi.

'RİSKLERİN FARKINDAYIM AMA İNANIYORUM'

"Anne olmak demek, birlikte büyümektir." ifadelerini kullanan Merve Terim Çetin, "Hatta derler ya; 'Kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir.' Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik... Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiçbir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda ve bu yük biz prematüre annelerin de tahmin ettiğinizden de fazla... Ama bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor. Bunun için de binlerce kez şükrediyorum." şeklinde konuştu.

DUA İSTEDİ

Hamilelik sürecindeki risklerinin farkında olduğunu da dile getiren Terim, "Korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum." dedi.

Ayrıca Terim, takipçilerinden dua istemeyi de ihmal etmedi.