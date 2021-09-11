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Merve Boluğur'dan bikinili poz! Yorum yağdı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. YouTube’da kanal açıp takipçilerine tavsiyelerde bulunan Boluğur'dan bikinili paylaşım geldi.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor.