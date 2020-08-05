Mersin’de aile içi kavgada babasını öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde aile içi kavgada bir kişi babasını öldürdü.

Olay ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1927 sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir gün önce Huto ailesinde tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aileyi sakinleştirdi.