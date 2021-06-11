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Merkez Bankası'ndan flaş karar! Adı değişti

11 Haziran 2021 Cuma - 9:51 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 9:51

Merkez Bankası (TCMB) "Beklenti Anketi"nin adının, TCMB'nin "kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın" önüne geçilmesi amacıyla "Piyasa Katılımcıları Anketi" olarak değiştirildiğini açıkladı.


TCMB'den yapılan açıklamada, "Piyasa Katılımcıları Anketi finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin enflasyon, döviz kuru, cari işlemler dengesi, büyüme ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlere ilişkin kısa ve uzun vadeli beklenti/tahminlerini içermektedir" denildi.
 
Açıklamaya göre, Piyasa Katılımcıları Anketi’nin metodolojisi ve yayım tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
 
Açıklamada, "Bu çerçevede Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarının TCMB’nin kendi tahmin ve beklentilerini yansıtmamakta olduğu, bu anketin finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin tahminlerinden derlendiği bir kez daha hatırlatılmaktadır" denildi.
 

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