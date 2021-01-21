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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 14:06 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 15:29

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı.


 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para  Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz  oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. 
 
TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez  Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin  yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.
 
İktisadi faaliyetin güçlü bir seyir izlediği belirtilen duyuruda,  "Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz  yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve  bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair  belirsizlikler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
 
Duyuruda, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli  etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz  etkisinin devam ettiği vurgulandı.
 
Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son  dönemde kredi büyümesinin yavaşlamaya başladığı aktarılan duyuruda, iç talep  koşullarının, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkilerinin,  uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon  beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon  görünümünü olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtildi.
 
 
Duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:
 
"Kasım ve aralık PPK toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal  sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha  belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan  talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Öte  yandan, uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmeler, bazı sektörlerde  belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat  ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu  doğrultuda Kurul, 2021 yıl sonu tahmin hedefini dikkate alarak, enflasyonda  kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar  sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar  vermiştir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü  göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına  ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon  beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenecektir.  Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır. Sıkı para politikası  duruşunun, fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk  primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış  eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla  makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. TCMB  karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm  unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi  benimsemektedir."
 
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanan  duyuruda, toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.
 
  
 

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