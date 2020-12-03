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Merkez Bankası açıkladı! Banka ve para...

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 15:15 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 15:15

Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. İstatistikler yayımlandı. 198 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 889 milyon dolar azalarak 84 milyar 198 milyon dolara geriledi.


TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
 
Buna göre, 27 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 188 milyon  dolar artışla 43 milyar 899 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20  Kasım'da 43 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.
 
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 77 milyon dolar azalışla  41 milyar 376 milyon dolardan 40 milyar 299 milyon dolara indi.
 
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 889 milyon dolar azalarak 85 milyar 87 milyon dolardan 84 milyar  198 milyon dolara indi.
 
  
 

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Merkez Bankası banka para
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