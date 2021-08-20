Motor bozukluk sorunu, erkek çocuklarda daha sık görülüyor

Çocuklarda görülen nörogelişimsel bozukluklar arasında yer alan motor bozukluk sorunu, vücudun kas sisteminin gelişiminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkıyor. Merdiven çıkmak, düğme iliklemek ya da bağcık bağlamak gibi motor işlevlerde sorun yaşanmasıyla ortaya çıkan bu bozukluk, ergenlik öncesi teşhis ediliyor ve erkek çocuklarda daha sık görülüyor.

Motor işlevlerde sorun yaşanmasıyla ortaya çıkan bozukluk ile ilgili bilgi veren Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, çocuklarda görülen nörogelişimsel bozukluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR NEDİR?

Yrd. Doç. Dr. Kilit, nörogelişimsel bozuklukları, “bireyin anne karnından itibaren beyin gelişiminde meydana gelen, zamanla bedensel fonksiyonlara da yansıyan sinirsel ve yapısal farklılıklar” olarak tanımladı.

NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUĞUN PEK ÇOK ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Bu bozukluklardan psikiyatriyi en çok ilgilendiren konular arasında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, zekâ geriliği, konuşma ve dil bozuklukları, tik ve motor bozuklukları yer aldığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Bu bozuklukların ortak özelliği ise hem motor hem bilişsel hem de duygusal durumlara yansıyabilecek olmalarıdır.” dedi.

NÖROGELİŞİM ERKEK ÇOCUKLARINDA DAHA YAVAŞ İŞLİYOR

Motor bozukluk sorunu yani vücudun kas sisteminin gelişiminde sorun yaşayan bir çocuğun merdiven çıkmak, düğme iliklemek ya da bağcık bağlamak gibi motor işlevlerde sorun yaşayabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kilit, “Bu bozukluklar, büyük olasılıkla ergenlikten önce teşhis edilebilir ve erkek çocuklarda daha sık görülür. Çünkü nörogelişim erkek çocuklarında kız çocuklarına kıyasla daha yavaş işler ve bu yüzden söz konusu bozukluklar erkek çocuklarında 4-5 kat daha fazla görülür.” diye konuştu.

BU RAHATSIZLIKLAR DUYGUSAL BOZUKLUKLARA DA YOL AÇABİLİYOR

Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, duygusal bozukluklara da sebep olabilecek bu rahatsızlıkların çocuğun empati kurabilmesini ve sosyalleşmesini engellediğini ve iletişim kurmada sıkıntı yaşamasına sebep olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Kilit, duygu ve düşüncelerini ifade etmede sıkıntı yaşama, kolay öfkelenme ve duygu durumunda oluşan iniş ve çıkışların çocukta görülebilecek diğer emosyonel problemlerden bazıları olduğunu söyledi.