Merdiven altı tedaviden uzak durun! Ölüme kadar götürüyor

Doktor kontrolünde yapılması gereken ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’ merdiven altına inince işkenceye dönüyor. Merdiven altında yapılan tedaviler ölüme kadar götürebiliyor.

Sosyal medya ‘Ustamdan el aldım’ diyen şarlatanlarla dolu. Aralarında hacamat, dağlama, ip gibi yöntemlerle bel fıtığından kısırlığa kadar birçok hastalığı ‘garantili’ tedavi ettiklerini iddia edenler var.

Yıllarını temel, tamamlayıcı ve destekleyici tıp çalışmalarına adayan, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Cihan Aksoy kamburluğu tedavi etmek için çamaşır ipi yöntemini bunca yıllık meslek yaşamında görmediğini belirterek, uyarıyor: “Tıp tıptır. Tıbbın alternatifi olmaz. Bütünleyici, tamamlayıcı ve destekleyici çalışmalar elbette olur ama bu mantık çerçevesinde olmayan her şey yanlıştır ve bu desteği sadece ve sadece doktorlar verebilir ki doktor olmakta yetmez bu konuda araştırmak, çalışmak ve belirli kurslara katılmak şarttır. Temel tıp mantığından uzak, yeterince eğitim almamış, ‘Hoca efendiden el aldım’, ‘Bin kişiye yaptım, iyileşti’ diyen kişiler tarafından bu tarz uygulamalar yapılması kandırmacadan, tuzaktan ibarettir! Ölümlere yol açabilir...”

TÜM TEDAVİLER DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALI

İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi-Temel, Tamamlayıcı, Destekleyici Tıp Derneği (TETAD) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, ‘tamamlayıcı’ tıbbın dünyada olduğu kadar ülkemizde de popüler olduğunu belirterek, “Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin amacı modern tıbbı desteklemektir. Modern tıbbın tüm yöntemleri uygulandıktan sonra hastaya hem fiziksel hem de psikolojik anlamda destek olmak için yapılan yöntemler bunlar. Mesela, hastamız fizik tedavi oldu ve bitti. Sonrasında, desteklemek için, ozan tedavisi yapılabilir ya da fitoterapiden (bitkisel yöntemler) faydalanılabilir, curcumin (zerdeçal) alınabilir. Ama dediğim gibi önce tedavi, sonra destekleyici tedavi! Bu tedaviler de yine doktor kontrolünde olmalı” diyor.

Hekim olmayan birinin tamamlayıcı tıp yöntemlerinden birini uygulamaya yetkisi olmadığı gibi, bu uygulamaları yapmasının da suç olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dıraçoğlu, Türkiye’de bununla ilgili yasal düzenlemeler olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor: “Mevzuatta bu yöntemleri kimin uygulayabileceği açık açık yazıyor. Bu işin kuralları, çerçevesi ve sınırları var. ‘Ben bu işi şunun yanında öğrendim’, ‘Benim ailem şifacı’ diyenlere inanmayın. Kendi ya da sevdiklerinizin sağlığına ciddi zararlar verebilirsiniz tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Beline 2 delik açılıp çamaşır ipi geçirilen bu kişi enfeksiyon kapmış. Zamanında müdahale edilmeseydi bu enfeksiyon tüm vücuduna yayılabilir, SEPSİS’ten (tüm vücudun iltihaplanması) ölebilir ya da sakat kalabilirdi. Riskli uygulamalar bunlar.”

HER ‘ŞİFACIYIM’ DİYENE KANMAYIN

- Prof. Dr. Dıraçoğlu ile konuşmadan dakikalar evvel Instagram hesabımdan ‘Şifacı’ olduğunu söyleyen biri ile iletişime geçtim, gebe kalma konusunda sıkıntılar yaşadığımı anlattım. Bana gebe kalamayan kadınlar için vajinal sülük uygulaması yaptıklarını (Duyduğum an tüylerim diken diken oldu. Kendine hoca diyen bu şahıs vajinaya ‘rahim sülüğü’ salıyor, sülükler de güya kirli kanı emiyormuş) bu yolla vajinayı temizlediğini, 6 ayda bir en az 3 seans uyguladıkları hastalardan bebek haberi alıp mutlu olduklarını anlattı. Tamamen merdiven altı (güzellik merkezi dedikleri bir dükkânda) yapılan bu yöntem için ise her seans için 6 bin lira talep etti. Anlayacağınız bu şarlatanlar 18 bin lira karşılığı insanların umutlarını sömürmekte beis görmüyor. ‘Bir umut’ deyip bu sahte hocalara sarılan binlerce insan var! Prof. Dr. Dıraçoğlu uyarıyor: “Bu tarz merdiven altı yerler bakanlığımız tarafından sıkı takip edilmeli, ağır cezalar uygulanmalı ki caydırıcılığı olsun. Sosyal-yazılı ve görsel medya üzerinden reklam vermekten çekinmeyen bu kişilerin sağlığınız ile oynadığını lütfen unutmayın.”

GİTTİĞİNİZ MERKEZDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Uygulama yaptıracağınız yerin bakanlık tarafından verilmiş izin belgesinin olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Uygulamayı yapacak kişinin hekim/diş hekimi olduğundan emin olmalısınız.

Uygulamayı yapacak hekimin uygulama ile ilgili bakanlık tarafından imzalanıp onaylanmış sertifikasının olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Uygulamanızı sadece bakanlık tarafından onaylanmış sertifikası olan hekimlere yaptırmalısınız.

Diş hekimleri yalnızca kendi alanlarında bu uygulamaları gerçekleştirebilirler. Diş hekiminin alanına girmeyen tıbbi sorunlarınız için yalnızca tıp doktorlarına uygulama yaptırmalısınız.

Uygulamayı dişiniz için diş hekimine yaptırmak istiyorsanız sadece belirtilen yerlerde, diş hekimliği uygulama ve araştırma merkezlerinde, diş hastanelerinde ve ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniklerinde uygulama yapılabilir.

Uygulama yaptırmak için gittiğinizde mutlaka size yapılacak işlem hakkında bilgi veren ve sizin onay verdiğinize dair imzanızı gerektiren onam belgesini okuyup imzalamalısınız.