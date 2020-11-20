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Mercedes'in "patron" aracı yenilendi

20 Kasım 2020 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 18:03

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, S-Serisi’nin uzun versiyonundan 18 cm daha uzun dingil mesafesiyle iç alanını genişletiyor.


Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin dünya tanıtımı dijital olarak gerçekleşti. Mercedes-Maybach S-Serisi çift renk uygulamasına sahip bulunuyor. 5 adede kadar ekran sunulabilen araçta merkezi olarak görev alan 12,8 inçlik OLED medya ekranı standart donanımda yer alıyor. S-Serisi’nin uzun versiyonundan 18 cm daha uzun olan dingil mesafesinin tamamı arka koltuk yaşam alanının kullanımına sunulmuş durumda. Araç 2021'de yollaar çıkacak.
4 çeker standart

Araçta kısmen elektrik destekli, Mercedes-Benz portföyünden motorlar kullanılıyor. Elektrik desteğini ikinci nesil entegre bir marş jeneratörü (ISG) sağlıyor. ISG, sürüş anında içten yanmalı motora 15 kW'a kadar güç desteği veriyor; sabit hızlı sürüşlerde “süzülme” fonksiyonunu destekliyor; start-stop özelliğini daha konforlu hale getiriyor ve de sürüş sisteminin genel olarak daha verimli olmasını sağlıyor. Dört tekerlekten çekiş ise tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.


Yürüyen aksam özellikleri

Sürekli ayarlanabilir amortisör sistemi ADS + ile AIRMATIC havalı süspansiyon tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT üzerinden motor-şanzıman, ESP®, yürüyen aksam ve direksiyonun karakteristiğini ayrı ayrı değiştirebiliyor. İlgili ayarlar merkezi medya ekranın altındaki kumanda düğmesi üzerinden sağlanıyor. DYNAMIC SELECT, ayrıca tamamen sürüş konforuna odaklanan bir MAYBACH sürüş programı da kullanıma sunuyor.

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