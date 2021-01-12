Mercedes’in 2021 yenilikleri belli oldu!

Mercedes-Benz hafif ticari V’nin yanı sıra 2021’de tamamen elektrikli EQ markası altında sunulan Yeni EQA, EQS ve Yeni C-Serisini de getirecek.

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz 2020’de pandeminin etkisiyle yolcu taşımacılığı sektöründe araç stoklarının yenilenmesi ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle müşterilerin filolarını gençleştirmeyi sürdürdüklerini böyledi. 2021’de mevcut durumun pandeminin seyrine göre devam edeceğini öngördüklerini belirten Akdeniz ,” Hafif Ticari Araçlar olarak 2021 yılındaki en önemli yeniliğimiz V-Serisi olacak. Konfor ve özel tasarımı ile Yeni V-Serisi, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.” dedi.

Binek elektrikliler yolda



Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan da 2020 yılını, 15.617 adet satışla kapatarak 2019 yılına göre yüzde 58 artış yakaladıklarını vurguladı. Elektrikli EQA modelinin 2021’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağını vurgulayan Bekdikhan ,”Markamızın elektrikli yolculuğuna EQS modelimiz ile yılın üçüncü çeyreğinde devam edeceğiz. Yeni C-Serisi modelimizin de bize katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi.