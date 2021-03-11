İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. GAP Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener, uzun araç konvoyu eşliğinde ilk olarak Hilvan ilçesini ziyaret etti. Daha sonra Şanlıurfa kent merkezine geçen Akşener, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Akşener, daha sonra Haşimiye bölgesindeki esnafı dolaştı. Kente esnafın sorunları dinlemek için geldiklerini belirten Akşener, bu sıkıntıları Mecliste dile getireceklerini ve iktidarın dikkatini bu noktaya çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Gezisi sırasında yanına gelen vatandaşlarla da fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra Viranşehir ilçesine geçti.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Meral Akşener, Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti
Meral Akşener, Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti
DHA | 11 Mart 2021 Perşembe - 15:38 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 15:38
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti. Kendisine ikram edilen baklava ve fıstıktan yiyen Akşener, esnafın sorunlarını Meclis gündemine taşıyacağını dile getirdi.
- Adını Guinnes'e yazdırdı! Sıcak lav gölünü boydan boya böyle geçti...
- Ankara Sivas hızlı tren ile kaç saat? Bakan Karaismailoğlu tarih verdi! Ankara Sivas hızlı tren ne zaman açılacak?
- AB'de Johson and Johnson aşısı için tavsiye kararı çıktı
- THY'den flaş karar! Yeniden başladı
- İstanbul'da ağabey kardeşe silahlı saldırı! Genç kadın hayatını kaybetti
- Eşi ve çocuklarını rehin alıp, intihara kalkıştı! Hareketli dakikalar...