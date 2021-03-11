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Meral Akşener, Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti

DHA |  11 Mart 2021 Perşembe - 15:38 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 15:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da esnafı ziyaret etti. Kendisine ikram edilen baklava ve fıstıktan yiyen Akşener, esnafın sorunlarını Meclis gündemine taşıyacağını dile getirdi.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. GAP Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener, uzun araç konvoyu eşliğinde ilk olarak Hilvan ilçesini ziyaret etti. Daha sonra Şanlıurfa kent merkezine geçen Akşener, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Akşener, daha sonra Haşimiye bölgesindeki esnafı dolaştı. Kente esnafın sorunları dinlemek için geldiklerini belirten Akşener, bu sıkıntıları Mecliste dile getireceklerini ve iktidarın dikkatini bu noktaya çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Gezisi sırasında yanına gelen vatandaşlarla da fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra Viranşehir ilçesine geçti.
 
 
 

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Meral Akşener Şanlıurfa İYİ Parti
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