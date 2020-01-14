Memurlara 14 günlük fark! Yarın hesapta, kim kaç lira alacak?

Devlet memurlarının aylık maaşları 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak %5,49 oranında arttı.

Zamlı maaşlarını 15 Ocak 2020’de alacak olan “Memur” kadro unvanlı devlet memurlarına, maaş zammı nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de yapılacak. 2019 yılının ikinci yarısında (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık) gerçekleşen toplam % 6,49 oranındaki enflasyon artış oranına göre, 1 Ocak 2020 tarihinde % 4 lük zamma ilave kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına % 1.49 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak.