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Memurlara 14 günlük fark! Yarın hesapta, kim kaç lira alacak?
Milyonlarca memur bekliyordu. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranları da belli oldu. Zamlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu için 14 günlük de fark oluştu. Memurların maaşına ve derecesine göre farklar 120 ile 500 lira arasında değişiyor. 14 günlük farklar yarın hesaba yatacak. Pek kim kaç lira fark alacak? 14 günlük farklar nasıl hesaplanıyor? İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır Yazdı...İşte memurların alacağı fark miktarları...
Devlet memurlarının aylık maaşları 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak %5,49 oranında arttı.
Zamlı maaşlarını 15 Ocak 2020’de alacak olan “Memur” kadro unvanlı devlet memurlarına, maaş zammı nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de yapılacak. 2019 yılının ikinci yarısında (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık) gerçekleşen toplam % 6,49 oranındaki enflasyon artış oranına göre, 1 Ocak 2020 tarihinde % 4 lük zamma ilave kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına % 1.49 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak.