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Memur ve emekliye zam! '500 lira...'
Memur ve emekliler nefesine tuttu. Memur ve emekli maaşına yapılacak olan zamlar yarın belli oluyor. Sivil toplum kuruluşları ise maaşlara 500 lira zam yapılmasını beklediklerini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 Aralık ayı enflasyonunu yarın saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar belli oluyor. Milyonlar TÜİK'ten gelecek haber bekliyor. TÜİK enflasyon oranlarını yarın açıklayacak. Böylece birçok kaleme gelecek olan fiyat artışı belli olacak.