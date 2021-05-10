Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi 10 Mayıs bugün memur maaşları yatar mı 2021?

Mamur maaşları ne zaman yatıyor, ayın kaçında yatacak? Kamu personeli merakla maaşlarının yatacağı zamanı sorguluyor. Memur maaşları her ayın 15’inde yatıyor ancak maaşların Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, memur maaşları gün yatar mı?

Memur maaşları bayram öncesi yatar mı, 10 Mayıs bugün yatar mı? sorusu, son günlerde kamu çalışanları tarafından en çok soruların sorulardan biri oldu. Bayram öncesinde maaşların erken yatma durumu olduğundan vatandaşlar, arama motorları üzerinden emekli maaşları ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, maaşların yatırılacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının erken ödeneceğini geçtiğimiz günlerde ifade etmişti.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirtirken, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artış ve aile yardımı ile birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

