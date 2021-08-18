Memur borçlanarak emeklilik yaşını düşürebilir mi?

1999’dan sonra ilk defa Emekli Sandığı’na tabi olan memurların, 1999’dan önceki borçlanma sürelerinin emeklilik yaşının tespitinde bir avantaj sağlayıp sağlamadığı pek çok memur tarafından merak ediliyor. Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu bugünkü köşe yazısında memurların borçlanma yaparak emekli yaşını düşürmesi mümkün olup olmadığı ile ilgili soruya yanıt verdi.
MEMUR BORÇLANARAK EMEKLİ YAŞINI DÜŞÜREBİLİR Mİ?
Soru: Doğum tarihim 6 Mart 1978. Askerliğimi 26 Şubat 1998 ile 26 Ağustos 1999 arası yaptım. 24 Ocak 2000 ile 30 Eylül 2001 arası 606 gün SSK’ya prim ödedim. SGK’dan, ‘askerlik borçlanması yapın, 1999 öncesine tabi olursunuz’ bilgisini alınca askerlik tarihimin ilk bir ayını yani 26 Şubat 1999 ile 26 Mart 1999 arasını borçlanarak emeklilik yaşım 55’ten 50’ye düştü. Personel bilgi sayfamda 16 yıl boyunca böyleydi. Geçen yıl Emniyet Genel Müdürlüğü SGK’dan görüş alarak tekrar 55 yaşına çekti. Arkadaşların birçoğu mahkemeye verdi ancak ortak bir karar çıkmıyor.
Son olarak Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi (karar no 2021/1296) borçlanılan süre kadar SGK girişinin geriye çekilmesi gerektiğine hükmetti. Bu işin doğrusu ne? Para ödeyerek borçlanma yapan meslektaşlarım mağdur. Borçlanma ile başlangıç, borçlanılan süre kadar mı geri çeker? Yoksa borçlanılan tarih mi başlangıç kabul edilir? Polisliğe başlangıcım 28 Haziran 2003. Hangi şartlarda emekli olurum? Askerliğimin kalanını borçlanmam bir fayda sağlar mı? YUSUF
Cevap: Emekli Sandığı’nda emekli olmak için; 25 tam yıl yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Hak kazandığınız yıpranma sürenizin toplamda 3 yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaşınızdan düşülür. Polis memuru olarak çalışmaya devam etmeniz halinde resen emeklilik yaşınız olan 55 yaşını dolduracağınız tarihte emekliye sevk edilirsiniz ve aylığınız bağlanır.
Sorunuzda bahsettiğiniz; 8 Eylül 1999’dan sonra ilk defa Emekli Sandığı’na tabi olan memurların, 8 Eylül 1999’dan önceki borçlanma sürelerinin emeklilik yaşının tespitinde bir avantaj sağlamaması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygulamasından kaynaklanıyor. Ancak çok fazla kişinin bu konuda dava açıp kazanması halinde, konu bir yasa değişikliği veya yönetmelik değişikliği ile düzeltilebilir. Sonuçta 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı çalışması olmayanlardan bu tarihten sonra çalışmaya başlayan memurların bu tarihten önceki sürelerini borçlanmaları Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında emeklilik yaşlarını etkilemiyor.