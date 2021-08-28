TRT 1’de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinin oyuncu kadrosuna genç oyuncu Melisa Şenolsun da dahil oldu. Melisa Şenolsun kimdir? Masumlar Apartmanı’na dahil olan Melisa Şenolsun’un yaşı, memleketi ve oynadığı diziler

İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ardından diziye kimin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Masumlar Apartmanı dizisine yeni katılan isim Melisa Şenolsun oldu. Peki, Melisa Şenolsun kimdir?

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. 20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Melisa Şenolsun’un boyu 1.70 cm, kilosu ise 59 kilodur.

Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.