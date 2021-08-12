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Mehmetçik'in mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 17:31 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 17:32

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerine sahada avantaj sağlayacak yeni ürünlere yüksek kapasiteli şarjörü ekledi.


Güvenlik güçlerinin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle Türk savunma  sanayisinin kabiliyetlerinin birleşmesiyle yeni ekipmanlar geliştiriliyor. Bunun  son örneği yüksek kapasiteli şarjör oldu.
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine,  kara birlikleri için sıcak çatışmalarda en kritik zamanın ilk temas anı olduğunu  söyledi. En fazla ateş etme ihtiyacının duyulduğu ilk temasta, standart olarak  kullanılan 5,56x45 milimetre şarjörlerde bulunan 30 mermi yetersiz kaldığında en  hızlı şekilde ikinci şarjörün takılmasının hayati önemde olduğunu belirten Demir,  birçok özel birlikte şarjör değiştirme süresinin kısaltılmasına yönelik uzun  süren eğitimler verildiğini bildirdi. Demir, süreyi kısaltmak için diğer bir  uygulamanın ise şarjörlerin birbirine tutturulması olduğunu ancak her iki durumda  da zaman kaybının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. İsmail Demir,  "Kahramanlarımızın ihtiyaçlarını en küçük ayrıntısına kadar karşılamak için  çalışmalarımız sürüyor. Dünyada sadece 2 gelişmiş ülke ordusu için üretilen 60'lı  yüksek kapasiteli şarjörü yerli ve milli imkanlarla üreterek güvenlik  güçlerimizin kullanımına sunduk." dedi.
 
 Hedefe kesintisiz 60 mermi, sıfır zaman kaybı
 
Yüksek kapasiteli şarjör, 60 adet 5,56x45 milimetre mühimmat  kapasitesine sahip bulunuyor. Halen ayrı ayrı şarjörlerle kullanılabilen MPT-55,  KCR-556, SIG-516, M4, M16 ve AR-15 gibi farklı silahların tamamıyla yüzde 100  uyumlu şekilde tasarlanan şarjörün bu özelliğiyle dünyada benzeri bulunmuyor.
 
60 merminin kesintisiz olarak hedefe gönderilmesine olanak veren  şarjör, çatışma sırasında şarjör değiştirirken kaybedilen zamanı "sıfır"a  indiriyor. Personelin taşıdığı şarjör sayısı azaltılarak rahat ve konforlu  hareket etmesi sağlanıyor.
 
Şarjör, yüksek mukavemetli kompozit malzeme sayesinde girdiği tüm  askeri çevresel koşul testlerini başarıyla geçti.
 
Kenarında bulunan pencereler sayesinde şarjörde kalan mermi miktarı  her zaman kontrol edilebiliyor. Şarjör, 60 adet mermi dahil toplam 1 kilogram  ağırlığında bulunuyor.
 
  
 

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Mehmetçik MERMİ şarjör
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