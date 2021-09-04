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Mehmet Erdem ile Vildan Atasever evleniyor! Düğün tarihini açıkladı
Kuruçeşme'de verdiği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Erdem, "oyuncu Vildan Atasever'le evlenecekleri" yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.
Mehmet Erdem, Kuruçeşme konseri hakkında, "Sevilen şarkılarımız var, yeni şarkılarımız var. Hazırlandık, heyecanlıyız. Böyle açık havalar zaten insanı heyecanlandırıyor" dedi.