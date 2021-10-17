Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni gelişme! Ece Ronay açıkladı

Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini öne süren sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Gökhan Çınar'ın YouTube programı 'Katarsis'e konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Erbil ile yaşadıkları hakkında konuştu.