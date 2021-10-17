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Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni gelişme! Ece Ronay açıkladı
'Karpuz' adlı şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini öne sürerek ünlü şovmen hakkında şikayetçi olan genç şarkıcı Ece Ronay, şikayetini geri çekme şartını anlattı.
Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini öne süren sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Gökhan Çınar'ın YouTube programı 'Katarsis'e konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Erbil ile yaşadıkları hakkında konuştu.
Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini öne süren sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Gökhan Çınar'ın YouTube programı 'Katarsis'e konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Erbil ile yaşadıkları hakkında konuştu.