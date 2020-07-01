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Meclis'te başkanlık seçimi süreci başlıyor! 7 Temmuz'da yapılacak

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:12 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 12:15

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle TBMM Başkanı seçimi için 5 günlük adaylık başvuru süreci yarın başlayacak. Başkanlık seçimi 7 Temmuz'da yapılacak.


Meclisin yeni başkanının seçimi için adaylık süreci yarın başlayacak.  Adaylar, başvurularını 5 gün içinde Meclis Başkanlığına sunacak.
 
TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü yeni TBMM Başkanı'nı seçmek  üzere toplanacak.
 
Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki  seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için  seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.
 
TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci  turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt  çoğunluk olan 301 oy aranacak.
 
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan  iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday,  Başkan seçilmiş olacak.
 
Meclis Başkanları
 
TBMM Başkanlığını bugüne kadar 29 milletvekili üstlendi. Mustafa  Şentop'un dışında diğer adaylardan birinin seçilmesi halinde, bu kişi 30. başkan  olacak.
 
TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal  Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan  Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya  kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.
 
En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle  İsmet Sezgin oldu.
 
En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Cumhuriyet tarihi  boyunca seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh  Bozbeyli ve İsmail Kahraman TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçim 7 Temmuz
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