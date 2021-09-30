Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündeminde neler var?

Meclis ne zaman açılacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'inci dönem 5'inci yasama yılına 1 Ekim'de başlayacak. 76 günlük aranın ardından çalışmalara başlayacak olan TBMM’yi yoğun bir gündem bekliyor. Peki, Meclis gündeminde neler var?

Meclis 1 Ekim’de açılıyor. Meclis’te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanıp, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açacak ve sunuş konuşması yapacak. Şentop’un ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a takdim edilecek. İstiklal Marşı’ndan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Mahmut Özer’in yemin töreni gerçekleşecek. Tatil nedeniyle yemin edemeyen Bakan Özer kürsüye çıkıp yemin metnini okuyacak. Peki, Meclis gündeminde neler var?

Meclis gündeminde neler var?

Meclis, önce AK Parti'nin vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi görüşülecek. Yeni düzenlemeyle çiftçiye yönelik tarımsal desteklerden vergi kesintisi kaldırılacak. Basit usulde defter tutanlara vergi muafiyetleri getirilecek. Teşvik belgeli yatırım projelerinde indirime gidilecek.

Hazırlıklarında sona gelinen Spor Yasası da Meclis'in önceliklerinden. Teklife göre, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak. Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı kurullar yeniden düzenlenecek.

Dezenformasyonla mücadele için etkin mekanizmalar kurulacak

Sosyal medya düzenlemesi de Meclis'in gündeminde olacak. Düzenlemeyle yalan haberlerin önüne geçmek için etkili bir denetim mekanizması kurulacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya şirketleri için de yeni yaptırımlar getirilecek.