Meclis'e sunuldu milyonları ilgilendiriyor! İndirim, erteleme ve...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu. Yeni pakette prim desteği uygulamasının 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. İlave istihdam sağlayan işletmeler verilen prim desteği 2023 sonuna kadar uzatılacak. Ahilik sandığı uygulama yürürlük tarihi 2023 sonuna kadar uzatılacak.Kısa çalışma ödeneği uygulamasının bitiş tarihi Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. Evde üretilen malları internetten satanlar için vergi muafiyeti getiriliyor. Turizmde ecrimisil ödeme süreleri faizsiz, 1 yıl erteleniyor. İşte o düzenleme...

İşçi, esnaf, milyonlarca kişi bekliyordu. Hazırlanan 'İşsizlik Sigorta sı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında, 43 maddelik teklifin, kısa çalışmanın sona

ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesini öngördüğünü söyledi. Muş, "Komisyona sevkinden sonra ümit ediyorum komisyon teklifimizi kabul eder ve genel kurul çalışmalarına devam ederiz" dedi.

VERGİ İSTİSNASI, DÜŞÜK PİRİM ÖDEMESİ...

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır Meclis'e sunulan paketin detaylarını yazdı...

İşte pakette yer alan düzenlemeler...

-Prim desteği uygulamasının 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.

-İlave istihdam sağlayan işletmeler verilen prim desteği 2023 sonuna kadar uzatılabilecek.

-İlave istihdam sağlayan işletmeler verilen vergi ve stopaj desteği 2023 sonuna kadar uzatılabilecek.

-Ahilik sandığı uygulama yürürlük tarihi 2023 sonuna kadar uzatılacak.

-Kısa çalışma ödeneği uygulamasının bitiş tarihi Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

-Kısa çalışma ödeneği alan şirketlerin normalleşme destekleri 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

-Evde üretilen malları internetten satanlar için vergi muafiyeti getiriliyor.

-İhracatta yeni pazarlar oluşturanlara vergi indirimi öngörülüyor.

-Kendi hisse senetlerini alan şirketler için vergisiz kar dağıtımının önüne geçiliyor.

-Geçici 67. Maddenin uygulama süresi 12/2025'e uzatılıyor.

-Esnek çalışmanın teşvik edilmesi için gelir ve damga vergisi istisnası getiriliyor.

-Haziran 2021'e kadar vergi incelemesi olmaksızın varlık barışı getiriliyor.

-Turizmde ecrimisil ödeme süreleri faizsiz, 1 yıl erteleniyor.

-25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerle yapılacak çalışma şartları esnetilecek.

-25 yaşın altında olan çalışanlar için daha düşük prim ödeme olanağı sağlanacak.

-Kurumlar vergisini 5 puan indirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilecek.

-%20'den fazlası halka arz edilecek şirketlere 5 yıl boyunca kurumlar vergisinden 2 puan indirim yapılabilecek.

SSK PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Pakette ile ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hızlı işe dönüş desteği ve esnek çalışma gibi uygulamaların olduğu bilgisini verdi. Selçuk, işsizlik ödeneği alanların yeniden istihdama katılımını teşvik etmek için hızlı işe dönüş desteğini hayata geçireceklerini kaydetti. İşsizlik ödeneği alanların 6 aydan sonra iş aramaktan vazgeçtiğine ve kronik işsize dönüştüğüne dikkati çeken Selçuk, "Hızlı işe dönüş desteğiyle işsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primlerini işsiz kaldıkları süre kadar devlet olarak karşılayacağız. Böylece işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları süre azaltılacak ve iş gücüne daha çabuk geri dönmeleri teşvik edilecek." dedi.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

Bakan Selçuk, Türkiye'de esnek çalışma modellerinin Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük seviyelerde olduğunu belirterek istihdamı artıracak istihdam modellerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. Türkiye'nin bu modellere ihtiyacı olduğunu dile getiren Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Yarı zamanlı ve esnek çalışma düzenlemesiyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilerin istihdama daha kolay katılımını hedefliyoruz. Bu kapsamda belirli süreli iş sözleşmesi en fazla 2 yıl olmak üzere imzalanabilecek. 2 yıl dolduğunda işverenler bu sözleşmeyi aynı işçiyle tekrarlayamayacak."

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA