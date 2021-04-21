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Meclis Başkanı Şentop, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

DHA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 16:37 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 16:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile bir araya geldi.


TBMM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti" denildi.
 
 

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Herve Magro Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi
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