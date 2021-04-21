TBMM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti" denildi.
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Meclis Başkanı Şentop, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
DHA | 21 Nisan 2021 Çarşamba - 16:37 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 16:37
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile bir araya geldi.
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