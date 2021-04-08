Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Metro neden çalışmıyor?

Metro İstanbul'un Twitter hesabından "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır." bilgisi paylaşıldı. Alınan bilgiye göre, bu süre içerisinde seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak. Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlayabilecek. Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak?

Metro İstanbul'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır." bilgisi yer aldı. Metro istasyonunun ne zaman açılacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken, bu süre içerisinde seferlerin Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacağı bildirildi.

Mecidiyeköy metro istasyonu alternatif güzergahlar

Mecidiyeköy Yönünden Mahmutbey Yönüne Ulaşım: Mecidiyeköy metro istasyonu 1 numaralı çıkıştan (Cevahir çıkışı) hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz.

Mahmutbey Yönünden Mecidiyeköy Yönüne Ulaşım: M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy'e ulaşabilirsiniz.