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MEBBİS giriş ekranı! Öğretmenler için mesleki gelişim programı başvurusu nasıl yapılır?

15 Şubat 2021 Pazartesi - 17:42 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 17:42

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada öğretmenler için Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları'nın başvurularının başladığı belirtildi. Peki, Öğretmenler için mesleki gelişim programı başvurusu nasıl yapılır? İşte MEBBİS öğretmen girişi!


MEB duyurdu. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmenler için mesleki gelişi programı başlattı. Programa katılmak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı. Peki, Öğretmenler için mesleki gelişim programı başvurusu nasıl yapılır? İşte MEBBİS öğretmen girişi! 
 
Özel gereksinimli çocuklara eğitim veren öğretmenler için tüm engel gruplarına yönelik 27 mesleki gelişim programı ve kitabının 7'incisi erişime açıldı. 
 
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruda,  öğretmenlerin "mebbis.meb.gov.tr" adresinden kişisel şifreleriyle giriş yaparak  ilgili alanda istedikleri eğitimlere başvuru yapabileceği belirtildi.
 
 
 

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