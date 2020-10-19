MEB'ten etkileşimli kitaplar! MEB etkileşimli kitaplar e-kitap olarak erişime açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5-8. ve 9-12. sınıf düzeylerinde etkileşimli kitaplar yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere kaynak desteği sunuyor. Peki, MEB etkileşimli kitap nasıl indirilir? İşte 5-7. sınıf beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları ve örnek sorular ile 9-12. sınıf tekrar testlerinden oluşan 15 kitaplık destek seti...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5-7. sınıf beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları ve örnek sorular ile 9-12. sınıf tekrar testlerinden oluşan 15 kitap lık destek seti yayımlandı. MEB etkileşimli kitapları, e-kitap formatında erişime açıldı. Peki, MEB etkileşimli kitap nasıl indirilir? İşte MEB 15 kitaplık destek seti...

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere kitap desteği sağlıyor. Uzaktan eğitim sürecinde yardımcı kaynak çalışması yapan MEB, 5-8. ve 9-12. sınıf düzeylerinde etkileşimli kitaplar hazırladı. MEB, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5-7. sınıf beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları ve örnek sorular ile 9-12. sınıf tekrar testlerinden oluşan 15 kitaplık destek seti e-kitap formatında öğrencilerin erişime açıldı.