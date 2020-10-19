19 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.205 1.06 EURO 9,3090 0.14
USD 7,8960 -0.47 ALTIN 484,330 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB'ten etkileşimli kitaplar! MEB etkileşimli kitaplar e-kitap olarak erişime açıldı!

19 Ekim 2020 Pazartesi - 17:03 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 17:06

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5-8. ve 9-12. sınıf düzeylerinde etkileşimli kitaplar yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere kaynak desteği sunuyor. Peki, MEB etkileşimli kitap nasıl indirilir? İşte 5-7. sınıf beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları ve örnek sorular ile 9-12. sınıf tekrar testlerinden oluşan 15 kitaplık destek seti...


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5-7. sınıf beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları ve örnek sorular ile 9-12. sınıf tekrar testlerinden oluşan 15 kitaplık destek seti yayımlandı. MEB etkileşimli kitapları, e-kitap formatında erişime açıldı. Peki,  MEB etkileşimli kitap nasıl indirilir? İşte MEB 15 kitaplık destek seti...
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere kitap desteği sağlıyor. Uzaktan eğitim sürecinde yardımcı kaynak çalışması yapan MEB,  5-8. ve 9-12. sınıf düzeylerinde etkileşimli kitaplar hazırladı. MEB,  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5-7. sınıf beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları ve örnek sorular ile 9-12. sınıf tekrar testlerinden oluşan 15 kitaplık destek seti e-kitap formatında öğrencilerin erişime açıldı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

MEB etkileşimli kitaplar e-kitap MEB etkileşimli kitaplar MEB Beceri Temelli Testler Kitabı MEB LGS çalışma kitabı MEB Beceri Temelli Testler Kitabı MEB 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı MEB 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı MEB 7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı MEB 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı (Sayısal) 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı (Sözel) MEB MEB 8. Sınıf Çalışma Kitabı MEB 9. Sınıf Tekrar Testleri MEB 11. Sınıf Tekrar Testleri MEB 12. Sınıf Tekrar Testleri Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı MEB e-kitap
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.