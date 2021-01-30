MEB tarihi resmen duyurdu! 2 Mart...

Milli Eğitim Bakanlığı binlerce kişinin beklediği açıklamayı yaptı. MEB tarafından 81 ile gönderilen yazıda tarihler duyuruldu. MEB unvan değişikliği sınavı için başvuramayan adaylar için yeniden başvuru alacağını açıkladı. Sınav 2 ila 4 Mart 2021 tarihleri arasında e-sınav olarak uygulanacak. Sendikalar sınav için çağrıda bulunmuştu.

MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak 2021? sorusu yanıt buldu. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Atanması suretiyle 6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan unvan değişikliği yazılı sınavı için müracaatlar 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri ortasında MEBBİS üzerinden alınmıştı. 6 Aralık tarihinde yapılması planlanan MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavı salgın şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

ONLİNE SINAV YAPILACAK

MEB unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavı için 81 il merkezinde e-Sınav biçiminde 2-4 Mart tarihlerinde düzenleme kararı aldı.

SENDİKALAR SINAV ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı'nın güncellenen sınav tarihinin bir an önce yayınlanmasını istemişti. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, unvan değişikliği sınavının en son 2015'te yapıldığı belirtilerek, Türk Eğitim-Sen'in, sınavın daha fazla zaman kaybedilmeden yapılması için MEB nezdinde girişimde bulunduğu ifade edilmişti.

İşte resmi yazı: