MEB resmen duyurdu! Flaş 1 yıl şartı... işte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB tarafından yapılan açıklamada detaylar paylaşıldı. 1 yıl şartı bulunuyor. Başvurular 81 ilde alınıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alacak. Yurt genelindeki her bir RAM’da en az bir fizyoterapist bulunacak.

Miili Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. MEB açıklamasında detaylara yer verildi. 1 yıl şartı dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 260 fizyoterapist alınacağı duyuruldu.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) öğrenci ve vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini artırmak için 260 fizyoterapist alınacak. Her bir RAM’da en az 1 fizyoterapist görev yapacak.

6 Eylül’de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti. Bakan Özer, RAM’lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti: