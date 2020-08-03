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MEB ödeyecek! Ve belli oldu 1200 lira...

03 Ağustos 2020 Pazartesi - 8:05 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 8:56

Yüz binlerce kişi bekliyordu ve belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 1200 lira ödeyecek. MEB tarafından her yıl öğretmenlere ödenen eğitime hazırlık ödeneğinin bu yıl ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Çünkü okullar 31 Ağustos'ta açılıyor. Eğitime hazırlık ödeneği fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödeniyor. Kadrolu öğretmenlere 1200 lira, sözleşmeli öğretmenlere 1032 TL ödeme yapılacak.


Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla  öğretmenlere  eğitime hazırlık ödeneği ödüyor.
Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak. Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.
 
Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştı.  Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir.  Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılacaktır.Şimdi tüm öğretmenler ödemenin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Okullar 31 Ağustos'ta açılıyor...
 
20 BİN ATAMA 1 EYLÜL'DE
 
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç işliyor. Sözlü sınav sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edilmişti. Sonuçlara itirazlar, bu hafta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak. Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. En fazla atama yapılacak branş, sınıf öğretmenliği olacak. 

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