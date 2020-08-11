MEB o teklife karşı çıktı! Okullar açılacak mı? İşte 5 formül...

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağı merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Toplum ve Salgın Bilimleri Kurulu ile bir araya geldi.Toplantıda okulların açılması ile ilgili 5 formül öne çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kabine toplantısında bir sunum yaptı.

Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Merak edilen o sorunun yanıtı için dün Sağlık Bakanlığı'nda çok önemli bir toplantı yapıldı. Sağlıkçılar ve eğitim ciler bir araya geldi. Ve o toplantıda okulların açılmasına ilişkin formüller ele alındı. CNN TÜRK'ten Duygu Ayaz Bayram’ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı ’nda gerçekleştirirken toplantı 2 saat sürdü. Toplantıda okulların açılma formülleri tartışıldı. 5 model üzerinde duruldu.

Modellerden biri okulların tüm kademelerde tam zamanlı açılması.

İkinci model tüm okulların tam zamanlı kapalı olması uzaktan eğitimin sürmesi.

3. Model ise, hibrit modeli yani yarı zamanlı okul ve uzaktan eğitimin bir arada olması.

4. Model ise şehir bazlı açılma yani virüsün etkisinin az olduğu il ya da ilçelerde okulların açılması.

5. Model ise aşamalı geçiş...

Aşamalı geçiş modeli ise, kurul üyelerinin önerisi anasınıfı bir, ikinci sınıfların okula başlaması. Durum değerlendirmesi yapılıp ardından diğer sınıflara kademeli olarak geçilmesi.İlk olarak bu yaş grubunun okula başlama sebebi ise, yapılan araştırmaya göre bu yaş grubunda virüsün bulaşma oranının düşük olması sadece evden bulaşma riskinin bulunması.

ŞEHİR BAZLI AÇILSIN

4. Ve 5. Model yani şehir bazlı açılma ve aşamalı geçiş bilim kurulu üyeleri tarafından önerildi. Ancak milli eğitim bakanlığı yetkilileri, şehir bazlı okulların açılmasına sıcak bakmıyor. Bu durumun "eğitimde fırsat eşitliği" ne aykırı olduğu gerekçesi ile mevcut şartlarda da bilim kurulu tavsiyesi olarak kademeli geçiş formülü öne çıktı.Yapılan toplantı sonrası tespit ve önerilerin yer aldığı raporlar sağlık bakanı ve milli eğitim bakanına sunulacak. Bakanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak ve okulların açılıp açılmayacağı ve hangi model ile açılacağına nihai karar verilecek.

Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye’deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yaptı.

TAKVİM BÖYLE AÇIKLANMIŞTI

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

BAKAN TWİTTER'DAN UYARDI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.