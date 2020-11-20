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MEB harekete geçti ve duyurdu! 9, 10 ve 11'inci sınıflar...

20 Kasım 2020 Cuma - 11:29 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 11:29

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve bugün erişime açıldı. Öğrencilerle ilgili atılan adımlara bir yenisi daha eklendi ve yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren duyuru yapıldı. Bakan Ziya Selçuk, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik kaynaklar hazırlandığını belirtti ve kazanım kavrama eksikliklerini telafi etmeye yönelik 350 etkinlikten oluşan iki farklı kaynak bugün Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Kare kodlar aracılığıyla öğrencilerin ders kitabında ilgili kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 salgını sürecinde öğrenme  kayıplarını en aza indirgemek için öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam  ediyor. Bu kapsamdaki desteklerine bir yenisini daha ekleyen MEB, 9'uncu  sınıfların ders çizelgelerinde bulunan derslerin alan, yaşam ve temel becerileri  esas alan etkinlikleri içeren kaynakları Bakanlığın internet sitesi üzerinden  erişime açtı. Etkinlikler, derslerin öğretim programları esas alınarak  hazırlandı. 9'uncu sınıflar için hazırlanan beceri temelli etkinlikler kaynağında  Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya,  biyoloji, İngilizce ve Almanca derslerine ait 2 bin 315 etkinlik bulunuyor.
 
"Desteklerimiz giderek artacaktır"
 
 MEB, ayrıca 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik telafi amaçlı konu  kazanım, kavrama etkinlikleri içeren kaynaklar da hazırladı. Bu kapsamda  hazırlanan kaynaklarda da 350 etkinlik bulunuyor. Etkinliklere eklenen kare  kodlar aracılığıyla öğrencilerin ders kitabında ilgili kazanımların işlendiği  sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.
 
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk,  şunları kaydetti:
 
"Tüm dünya gibi, Kovid-19 salgınından dolayı zorlu bir süreç  yaşıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza  indirebilmek için tüm birimlerimiz sürekli yeni destek kaynakları oluşturuyor. Bu  kapsamda çok sayıda destek paketini daha önce paylaşmıştık. Şimdi bunlara bir  yenisini ekliyoruz. 9'uncu sınıf öğrencilerimizi beceri temelli etkinliklerle  desteklemeyi amaçlayan 2 bin 315 etkinlik kaynağı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf  öğrencilerimize kazanım kavrama eksikliklerini telafi etmeye yönelik 350  etkinlikten oluşan iki farklı kaynağı bugün paylaştık. Bu desteklerimiz giderek  artacaktır. Süreci koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e ve sonuçta büyük  emekleri olan Ortaöğretim Genel Müdürümüz Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına  teşekkür ediyorum."
 
Bakanlık 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacağını açıklamıştı. Bakanlık yazısında 4 Ocak'tan sonra sınavların ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor.
 
 

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