MEB harekete geçti! Tamamlandı, artık...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar! MEB tarafından yapılan duyuruda tamamlandığı bildirildi. Proje öğrenciler arasındaki farkın ortadan kaldırılması için hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamındaki okullara, 2 bin 680 sorudan oluşan yardımcı kaynak seti basılarak dağıtımı tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir projeyi hayata geçirdi. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde somut adımlar atılmaya devam ediyor. Seçilen okulların alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında seçilen okullara 2020'de 164 milyon liralık yatırım yapıldı.

Projenin amaçlarından bir tanesi de bu okullarda eğitim alan öğrencilere yönelik yardımcı kaynak desteği sağlamaktı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde hazırlanan ve 2 bin 680 sorudan oluşan yardımcı kaynak seti basıldı ve öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Yardımcı kaynaklar, Türk Dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji , tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe grubu alanlarından tüm üniteleri kapsıyor.

Proje ile okullar arasındaki başarı farklarının azaltılması amaçlanıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamasında, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlattı.

Projenin; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içerdiğini ve çok kapsamlı olduğunun altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz. Projenin süresini de 12 ay olarak belirledik. Proje ile ilgili çalışmalar, planlandığı gibi devam ediyor. 2020 yılında bu proje kapsamındaki okullarımıza yaklaşık 164 milyon liralık destek sağladık. Projenin hedeflerinden bir tanesi de seçilen bin okulda okuyan öğrencilerimize yardımcı kaynak desteği sağlamaktı. Bu amaçla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz büyük özveriyle bu okulların tüm sınıf seviyelerine yönelik belirli derslerden yardımcı kaynak seti hazırladılar. Yardımcı kaynak setleri basılarak 81 ilde, bin okulda 9. sınıfta okuyan 179 bin 950, 10. sınıfta okuyan 123 bin 789, 11. sınıfta okuyan 82 bin 46 ve 12. sınıfta okuyan 103 bin 527 öğrenciye ücretsiz ulaştırıldı. Hazırlanan setler bastırıldı ve bu okullarda okuyan toplam 489 bin 312 öğrenciye ücretsiz dağıtıldı."