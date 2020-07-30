MEB duyurdu! Öğretmenlerin tayin tarihi belli oldu

MEB, yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiren iller arası tayin duyurusunu yayımladı. Bakanlıktan yapılan resmi duyuruda, "Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2020 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır." denilirken ilgili yer değiştirme işlemleri için başvuruların 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınacağı, atamaların 11 Ağustos'ta gerçekleşeceği, ilişik kesme işlemlerinin 12 Ağustos itibariyle başlayacağı kaydedildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Şartları

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.