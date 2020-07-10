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MEB duyurdu! Milyonlar bekliyordu ve belli oldu...

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 16:50 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 16:50

Milyonlarca kişi bekliyordu, Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Tarihler tek tek açıklandı. Ve belli oldu. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okulları belli oldu. Veliler çocuklarının hangi okula kaydolacağını görebilecek. Mili Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu "Bu yıl, Aralık 2014 itibarıyla 69 ayını doldurmuş bütün öğrencilerimizi ilkokullarımıza bekliyoruz. Sistem üzerinden velilerimiz, çocuklarının erken başlama ve kayıt erteleme detaylarını, aynı siteden daha detaylı öğrenebilecek."Özellikle 69, 70, 71 aylık çocuklarımız kayıt erteleyebilecek. Bunun için velilerin yapması gereken şey, sistemde kayıt yaptırmaları gereken okul müdürlüğüne bir dilekçe vermek" diye konuştu.


Mili Eğitim Bakanlığı Temel  Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, velilerin "e-okul.meb.gov.tr" sitesinden  çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını görebileceğini söyledi.  Gençoğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim  yılı kayıtlarına ilişkin bilgi verdi. Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bugün  itibarıyla hangi okullara gideceğinin belli olduğunu belirten Gençoğlu, velilerin  "e-okul.meb.gov.tr" sitesine öğrenci için istenen bilgileri girdiğinde,  çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını net şekilde görebileceğini söyledi.
 
  Velilerin çocuklarının okulunu öğrenmesi için hiçbir belgeye ve okula  gitmeye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Gençoğlu, şunları kaydetti: "Bu yıl, Aralık 2014 itibarıyla 69 ayını doldurmuş bütün  öğrencilerimizi ilkokullarımıza bekliyoruz. Aynı sistem üzerinden velilerimiz,  çocuklarının erken başlama ve kayıt erteleme detaylarını da aynı siteden daha  detaylı öğrenebilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okul öncesi ve birinci  sınıf öğrencilerini 31 Aralık-4 Eylül'de uyum eğitimine alacağız. Uyum eğitiminin  ardından eğitim ve öğretimlerine başlamış olacaklar. Bugün itibarıyla okullar  açılacakmış gibi bütün hazırlıklarımızı, ders kitaplarımızı, uyum  programlarımızı, uyum programlarımızda kullanılacak materyalleri tamamlamış  durumundayız."
 
Gençoğlu, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden velilerin okula erken başlatma  ve ertelemeyle ilgili detayları da görebileceğini belirterek, "Özellikle 69, 70,  71 aylık çocuklarımız kayıt erteleyebilecek. Bunun için velilerin yapması gereken  şey, sistemde kayıt yaptırmaları gereken okul müdürlüğüne bir dilekçe vermek. Bu  kadar basit. Herhangi bir hekim raporuna, tıbbi değerlendirmeye gerek duymaksızın  kendi isteklerine bağlı şekilde değerlendirmeyi yapıyoruz." diye konuştu. Gençoğlu, velilerin, 66, 67, 68 aylık çocuğunu erken başlatmak için  okul müdürlüklerine dilekçe vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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